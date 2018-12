Airbus : en baisse après l'ouverture d'une enquête aux USA

20/12/2018 | 16:25

Le titre Airbus s'affiche en très nette baisse ce jeudi après-midi, reculant de près de -5% à Paris, alors que le journal Le Monde a révélé l'ouverture d'une enquête judiciaire aux Etats-Unis, pour des soupçons de corruption, celle-ci s'ajoutant aux procédures déjà en cours en France et au Royaume-Uni.



L'action Airbus avait même reculé de près de 10% en fin de matinée, atteignant un plus bas depuis le mois de février 2018.



Il faut dire que les informations collectées par le journal du soir ne sont guère rassurantes. Si le groupe a décidé de coopérer pleinement avec les enquêteurs (qui ont officiellement débuté leur travail fin 2017), il risque tout de même une amende de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Un coup dur, mais ça pourrait être encore pire. Le Monde évoque en effet un 'scénario catastrophe' : une condamnation d'Airbus au pénal en tant que personne morale. Celle-ci entraînerait l'exclusion des marchés publics internationaux du groupe, pour une période de 5 ans.





