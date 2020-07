Airbus : étend ses opérations avec carburant durable, qui incluent désormais les livraisons d'appareils à partir de ...

Follow us on Twitter: @airbus & @airbuspress

Nous sommes ravis de faire partie de cette étape historique en collaboration avec nos partenaires chez Airbus et notre client de longue date Air Transat, dans le but de les aider à concrétiser leurs aspirations en matière de développement durable », affirme Philip Scruggs, Président et chef des opérations commerciales d'AerCap. « AerCap s'engage à faciliter la démarche vers un modèle de transport aérien plus durable, soutenue par son objectif de détenir d'ici 2021 une flotte composée environ aux deux tiers d'appareils de dernière génération. »

La durabilité et l'efficacité sont essentiels pour nos clients et pour Airbus. Les progrès effectués en matière de carburant durable joueront un rôle important dans la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie aéronautique. Nous prenons des engagements concrets afin de contribuer à un avenir

Airbus et Air Transat ont une longue histoire de coopération en matière d'environnement. Airbus a notamment appuyé le lancement du programme environnemental de la ligne aérienne, il y a 13 ans, en plus de collaborer sur des projets environnementaux tels que la performance en matière de consommation de carburant. Air Transat est un opérateur d'appareils monocouloirs et gros- porteurs Airbus depuis 1999.

Airbus offre cette option dans le cadre de sa stratégie visant à faire la promotion d'un usage plus fréquent de carburants durables au sein de l'industrie de l'aviation. Le carburant pour l'appareil A321LR d'Air Transat livré à partir d'Hambourg a été fourni par Air bp et produit par Neste.

C'est un honneur pour nous et une marque de confiance d'Airbus d'être, conjointement avec AerCap, son premier client à profiter de cette nouvelle option de livraison à son usine Hambourg, a déclaré Jean-François Lemay, président-directeur général. Cette initiative s'inscrit dans notre volonté de réduire notre propre empreinte carbone tout en participant à l'atteinte des ambitieux objectifs de décarbonisation de l'industrie aéronautique. »

Les deux vols de livraison qui seront effectués aujourd'hui et demain seront neutres en carbone, grâce à l'achat de crédits de carbone qui permettront d'annuler la portion de carburant fossile.

Nous sommes fiers d'être le premier transporteur canadien à opérer des vols neutres en carbone. Nous allons continuer à respecter notre engagement d'offrir à nos passagers une expérience de voyage qui tient compte de notre impact environnemental », ajoute monsieur Lemay.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

A propos du carburant

Le carburant est certifié conforme aux standards de durabilité de la directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables par le biais de la norme ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). L'évaluation du cycle de vie (ECV) par l'organisation RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials/Table ronde sur les biomatériaux durables) permet d'affirmer que plus de 80 % de la réduction des émissions de CO2 par tonne métrique de combustible fossile substitué est atteint.

