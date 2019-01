Airbus: l'A220 obtient l'approbation ETOPS 180 minutes de la part de Transports Canada

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le nouveau membre de la famille des avions civils d'Airbus, l'A220, a reçu l'approbation ETOPS (critères de certification des avions biréacteurs fixés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, ndlr) opérations prolongées 180 minutes de la part de l'autorité canadienne de l'aviation civile, Transports Canada, a annoncé lundi le groupe aéronautique européen.

Cette certification permettra aux clients de l'A220 d'ouvrir de nouvelles lignes directes sans restriction au-dessus des océans ou dans des régions peu desservies ou éloignées, a souligné Airbus dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'A220 est le premier avion civil à obtenir la certification ETOPS domestique de la part de Transports Canada.

-Cette capacité est disponible en option pour les opérateurs de l'A220-100 et de l'A220-300, et leur permettra d'exploiter leurs appareils jusqu'à une distance correspondant à 180 minutes de vol par rapport à l'aéroport de déroutement le plus proche.

-Le carnet de commandes de l'A220 s'inscrit à plus de 537 appareils à ce jour.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO