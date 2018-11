Airbus : l'A330-800 a effectué avec succès son premier vol

06/11/2018 | 16:10

Le premier avion A330-800 a effectué avec succès son premier vol d'une durée de quatre heures et quatre minutes.



Le programme de développement de l'A330-800 comprendra environ 300 heures de tests en vol. Son frère, l'A330-900, a récemment terminé son programme de tests de développement et de certification.



' L'A330-800 offre aux compagnies aériennes des économies imbattables, qu'il s'agisse de missions sur de longues distances ou de très longues distances.' a déclaré Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial. 'Nous attendons avec impatience la campagne d'essais en vol et la certification l'année prochaine. '



L'A330neo comprend deux versions: l'A330-800 et l'A330-900. Ces deux avions gros-porteurs intègrent de nouveaux moteurs Rolls-Royce Trent 7000. L'A330-900 pourra accueillir jusqu'à 287 sièges dans une configuration classique à trois classes, tandis que l'A330-800 pourra accueillir 257 passagers avec également trois classes.



À la fin du mois de septembre 2018, le carnet de commandes d'Airbus comptait 13 clients qui avaient passé des commandes pour un total de 224 A330neos.



