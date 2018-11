Airbus : l'A330-800 réalise son premier vol

06/11/2018 | 11:48

Le premier A330-800 a décollé ce matin à Blagnac, à Toulouse, en France, à 10 h 31, heure locale, pour son premier vol au-dessus du sud-ouest de la France. L'avion MSN1888 effectuera les tests de vol en vue de sa certification.



Le programme de certification de l'A330-800 comprend environ 300 heures de tests en vol, ouvrant ainsi la voie à la certification en 2019.



Son frère, le plus grand des membres de la famille A330-900, a récemment terminé son programme de tests de développement et de certification qui a permis de valider le moteurs, les systèmes, les opérations en cabine en vol et au sol.



Les deux versions du NEO - l'A330-800 et l'A330-900 - pourront accueillir respectivement 257 et 287 passagers dans une configuration de sièges à trois classes. Elles sont propulsées par les moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération.



L'A330 est l'une des familles les plus populaires parmi les gros porteurs, avec plus de 1 700 commandes passées par 120 clients. Plus de 1 400 A330 volent avec plus de 120 opérateurs dans le monde.



