Airbus : l'A330-900 reçoit la certification EASA

26/09/2018 | 14:09

L'A330-900 a reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). L'avion est propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000. La certification de la Federal Aviation Administration (FAA) devrait suivre prochainement.



' L'A330neo incarne l'esprit d'innovation d'Airbus. Cet avion de nouvelle génération à l'efficacité et à la flexibilité inégalées des liaisons court-courriers présente un potentiel de marché considérable', a déclaré Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft.



Avec les deux avions d'essai en vol A330-900, la campagne d'essais en vol de certification s'est achevée avec succès avec 1400 heures d'essai en moins d'un an depuis le premier vol du 19 octobre 2017.



L'A330 a reçu plus de 1 700 commandes de 120 clients. Plus de 1 400 A330 volent avec plus de 120 compagnies dans le monde.



