Airbus : l'A350 XWB ULR de Singapore à l'atelier de peinture

30/07/2018 | 10:09

Le premier Airbus A350 XWB Ultra Long Range qui sera livré à Singapore Airlines a été transporté à l'atelier de peinture. L'avion subira d'autres tests avant d'être livré à la compagnie aérienne dans les mois à venir.



Singapore Airlines a commandé sept A350-900 Ultra Long Range et tous sont en cours de montage. Le premier avion a terminé avec succès son programme d'essais en vol.



La compagnie aérienne exploitera l'avion sans escale entre Singapour et les États-Unis. Cela inclut les vols entre Singapour et New York, qui seront le plus long service commercial du monde, ainsi que sur les lignes vers Los Angeles et San Francisco.



À la fin du mois de juin 2018, Airbus a enregistré un total de 882 commandes fermes d'A350 XWB provenant de 46 clients dans le monde.



Singapore Airlines est l'un des plus gros clients de la famille A350 XWB, ayant commandé un total de 67 A350-900, y compris les sept modèles Ultra Long Range. Le transporteur a déjà pris livraison de 21 A350-900.





