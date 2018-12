Airbus : l'armée allemande commande 7 hélicoptères H145

13/12/2018 | 14:35

Airbus annonce ce jour que l'Office fédéral de la Bundeswehr a passé commande de sept hélicoptères H145, qui viendront remplacer la flotte obsolète de Bell UH-1S des forces armées allemandes.



Les appareils seront livrés en 2020, et stationnés sur les sites de Niederstetten, Holzdorf et Nörvenich. Airbus sera par ailleurs responsable du support logistique, des éventuelles réparations et de la maintenance de ces hélicoptères.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.