Airbus lance l'A321XLR, le loueur ALC client de lancement

Le loueur Air Lease Corp (ALC) a annoncé être le client de lancement de l'A321XLR, avec une lettre d'intention pour 27 unités, ainsi que 23 A321neo (trois milliards de dollars, soit 2,7 milliards d'euros, au prix catalogue) et 50 A220-300 (4,575 milliards de dollars), soit un total de 100 avions au premier jour du salon aéronautique du Bourget.

Airbus précise dans un communiqué que l'A321XLR, dont il n'a pas révélé le prix catalogue, pourra atteindre 4.700 miles nautiques, soit 15% que l'A321LR actuel, et consommer 30% de moins de kérosène par siège par rapport aux générations précédentes, attaquant ainsi le bas du segment de "milieu de marché" visé par Boeing.

Boeing, pour l'instant préoccupé par la crise liée aux deux accidents mortels de son 737 MAX cette année, devrait attendre quelque temps avant de prendre une décision, selon des analystes

"Mais en aucun cas, le lancement de l'A321LXR signifie qu'il n'y aura pas d'autre nouvel avion dans le segment du milieu de marché", a estimé Steven Udvar-Házy, président exécutif d'ALC, lors du point presse.

"C'est une décision que l'autre constructeur devra prendre", a-t-il ajouté, faisant référence à Boeing.

Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus, a fait valoir de son côté que l'A321XLR pourra voler du coeur de l'Europe vers les Etats-Unis et non plus seulement assurer des vols transatlantiques depuis Londres comme les meilleurs monocouloirs actuels.

Il a dit s'attendre à d'autres commandes de l'A321XLR pendant le salon du Bourget et, selon certaines sources, le total pourrait atteindre 200 appareils cette semaine.

Le nouvel avion, qui sera livré à partir de 2023, permettra aux compagnies aériennes de proposer de longs vols à bord de monocouloirs sur des lignes où la demande ne suffit pas à justifier de prendre le risque de faire décoller un gros porteur en partie vide.

Vers 11h30, le titre Airbus gagnait près de 1%, figurant parmi les meilleures performances d'un CAC 40 lui même en progression de 0,22%.

(Cyril Altmeyer, édité par Benoît Van Overstraeten)