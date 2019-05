Airbus : lance une campagne mondiale pour ses 50 ans

29/05/2019 | 10:34

Airbus annonce le lancement d'une campagne mondiale célébrant le 50e anniversaire de l'entreprise.



La campagne, qui se déroulera du 29 mai au 17 juillet, portera sur la diffusion de nouveaux contenus publiés sur les chaînes Airbus. Avec une nouvelle histoire publiée chaque jour, pendant 50 jours consécutifs, la campagne mettra en lumière les personnes et les innovations révolutionnaires qui ont motivé l'entreprise.



La campagne met en lumière de nombreux aspects des activités d'Airbus, y compris les avions commerciaux, les hélicoptères, l'espace et la défense, ainsi que des programmes et des initiatives.



Les sites industriels d'Airbus célébreront également cet événement, à commencer par Toulouse avec un survol de toute la famille Airbus Commercial Aircraft, accompagné de la Patrouille de France à 12h00 aujourd'hui.



Guillaume Faury, PDG d'Airbus, a déclaré: ' Depuis 50 ans, nous avons été les pionniers de nombreuses innovations grâce à notre passion et à notre innovation, transformant le secteur et aidant à faire progresser la société. '



