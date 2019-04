Airbus : lancement d'un nouveau service de diagnostic

10/04/2019 | 16:36

Airbus annonce ce jour le lancement de son nouveau service, baptisé Skywise Health Monitoring, dont le premier bénéficiaire est la compagnie aérienne américaine Allegiant Air.



Cette dernière l'utilise sur ses A320.



'Couplé dynamiquement aux services de fiabilité Skywise et à la maintenance prédictive Skywise, SHM collecte des flux de diagnostic en direct depuis l'avion (...) vers le système d'information de la compagnie aérienne. (...) SHM rassemble et centralise les alertes, les hiérarchise, met en corrélation les défaillances avec les procédures de dépannage appropriées, met en évidence les impacts opérationnels et fournit l'historique de maintenance du système', explique Airbus.





