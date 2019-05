Airbus : lancement de l'hélicoptère interarmées léger en 2021

27/05/2019 | 12:39

La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé aujourd'hui l'anticipation du lancement de l'hélicoptère interarmées léger (HIL) en 2021.



Cette anticipation va permettre d'avancer la livraison des premiers appareils H160M à l'armée française en 2026. L'appareil a également reçu sa désignation officielle : il sera ainsi baptisé ' Guépard ' par les forces françaises.



' Le H160 permettra dans sa version militaire de couvrir avec une plateforme unique des missions allant de l'infiltration de commandos à la lutte antinavire, en passant par l'interception aérienne, et l'appui-feu, afin de répondre aux besoins de l'armée de Terre, de la Marine nationale et de l'armée de l'Air dans le cadre du programme HIL ' indique le groupe.



' Toutes nos équipes sont mobilisées pour livrer dès 2026 un appareil répondant aux besoins des forces françaises en termes de disponibilité, de performance et de capacités, et lui permettre ainsi de s'imposer très rapidement comme une nouvelle référence sur le marché mondial des hélicoptères militaires de moyen tonnage.ˮ a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.



