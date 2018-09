Airbus : lancement des études sur les hélicoptères Tigre

27/09/2018 | 16:05

L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) a confié à Airbus Helicopters le lancement des études de levée de risques visant à confier à l'hélicoptère de combat Tigre de nouvelles capacités adaptées aux théâtres d'opérations des prochaines décennies.



Leur objectif principal est de préparer le développement et le retrofit de nouvelles capacités dans le domaine de l'avionique, des systèmes de mission et du système d'armes du Tigre.



' Nous sommes fiers et honorés de préparer l'avenir de l'hélicoptère Tigre, un programme de coopération européenne majeur en matière de défense', a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.



' Ces études de levée de risques permettront à l'Allemagne, l'Espagne et la France de décider des nouvelles capacités à implémenter sur leurs Tigre', a-t-il ajouté.



A ce jour, 178 hélicoptères Tigre ont été livrés à l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Australie et ont cumulé plus de 110.000 heures de vol.



