Airbus : le 1er A380 d'ANA sort de la chaîne d'assemblage

30/08/2018 | 15:01

Le premier A380 commandé par All Nippon Airways (ANA) est sorti de la chaîne d'assemblage final (FAL) à Toulouse.



Plusieurs essais au sol seront désormais effectués en préparation du premier vol dans les prochaines semaines. L'avion sera ensuite transféré vers les installations d'Airbus à Hambourg pour l'installation de cabines et la réalisation de la peinture.



ANA a passé une commande de trois A380 en 2016, devenant ainsi le premier client du superjumbo au Japon. La première livraison est prévue pour le début de 2019. L'A380 sera exploité sur la ligne Tokyo-Honolulu.



À ce jour, Airbus a livré 229 A380, l'avion étant maintenant en service auprès de 14 compagnies aériennes dans le monde.



