Airbus : le H225M franchit les 100 000 heures de vol

04/10/2018 | 10:17

L'hélicoptère H225M, avec 88 appareils actuellement en service dans six pays du monde, a dépassé le cap des 100 000 heures de vol, après sa première livraison à l'armée de l'air française en 2006.



Cet avion a été rapidement déployé par le L'armée de l'air française au Liban en 2006, où le H225M, également appelé Caracal, a réussi à évacuer environ 300 personnes.



Depuis, le H225M a prouvé sa fiabilité et sa durabilité dans des conditions de combat et des zones de crise telles que l'Afghanistan, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine et le Mali, tout en appuyant des opérations dirigées par l'OTAN en Libye.



'Nous sommes ravis de constater que le H225M a franchi cette étape symbolique avec des hélicoptères volant dans différents coins du monde et sur certains des théâtres d'opérations les plus difficiles', a déclaré Michel Macia, responsable du programme Super Puma chez Airbus Helicopters.



