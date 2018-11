Airbus: le premier A330-800 effectue son vol inaugural avec succès

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le premier avion de développement A330-800 a atterri à l'aéroport de Toulouse-Blagnac à 14h35 heure locale après avoir réalisé avec succès son vol inaugural, qui a duré quatre heures et quatre minutes, a annoncé mardi Airbus dans un communiqué. "Cet appareil, le deuxième membre de la famille A330neo, est équipé de turboréacteurs de nouvelle génération Trent 7000 de Rolls-Royce", a précisé le groupe aéronautique.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le programme de développement de l'A330-800 comprendra quelque 300 heures d'essais en vol et ouvrira la voie à l'obtention de la certification en 2019.

-Son homologue de plus grande capacité, l'A330-900, a récemment terminé son programme de développement, d'essais et de certification qui a permis de valider les moteurs, les systèmes, la cabine et les opérations en vol et au sol communs à l'ensemble de la famille A330neo.

-L'A330neo comprend deux versions: l'A330-800 et l'A330-900. Ces deux gros porteurs sont équipés de nouveaux moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce, de nouvelles nacelles, de nouveaux mâts en titane et d'une nouvelle voilure.

-L'A330-900, de plus grande capacité, pourra accueillir jusqu'à 287 passagers en configuration triclasse standard, tandis que l'A330-800 offrira une capacité de 257 sièges répartis sur trois classes.

-Fin septembre 2018, Airbus enregistrait 224 commandes d'A330neo au total émanant de 13 clients "et d'autres commandes ne sauraient tarder", a ajouté l'industriel.

