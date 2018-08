Airbus : le premier ACJ320neo a été assemblé

16/08/2018 | 12:08

Airbus annonce ce jour que le premier ACJ320neo a été assemblé et équipé de moteurs CFM International LEAP-1A, en préparation d'un premier vol qui aura lieu dans les prochaines semaines.



La livraison de l'appareil, qui 'ouvre une nouvelle ère dans l'aviation d'affaires' selon Airbus, est prévue pour le dernier trimestre de l'année. Il pourra transporter 25 passagers durant 13 heures ou 11.100 km, ce qui lui autorise des liaisons comme Londres - Pékin ou Moscou - Los Angeles.



'Les commandes de la famille ACJ320neo s'élèvent à neuf appareils, dont trois appareils ACJ319neo et six appareils ACJ320neo', précise Airbus.





