Airbus : les Philippines commandent un H145

26/09/2018 | 09:49

Airbus annonce ce jour que la Garde côtière des Philippines lui a passé commande d'un hélicoptère H145, ce qui en fait le premier exploitant parapublic d'un appareil de ce type dans le pays.



'Ce nouvel hélicoptère bimoteur de 4 tonnes est spécialement équipé de radios haute fréquence, d'équipement de flottaison d'urgence, de cordage rapide, de fret, de projecteur et de systèmes électro-optiques pour effectuer des missions importantes telles que la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, la patrouille maritime et l'application de la loi', précise Airbus.



Ce contrat porte également, notamment, sur une assistance technique.





