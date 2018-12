Airbus : livraison de deux hélicoptères à l'Ukraine

21/12/2018 | 12:23

Le groupe Airbus annonce ce jour que le ministère de l'Intérieur ukrainien a pris livraison de ses deux premiers hélicoptères H225, sur les 21 commandés.



L'un des deux appareils sera utilisé dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage et l'autre pour des missions de maintien de l'ordre de la Garde Nationale.



'Ces premières livraisons interviennent dans le cadre de l'accord intergouvernemental signé entre la France et l'Ukraine en 2018 et portant notamment sur l'achat de 55 appareils - 21 H225 reconfigurés ainsi que 10 hélicoptères H145 et 24 hélicoptères H125 neufs. Tous seront dédiés à des missions de service public, notamment la recherche et le sauvetage et les services médicaux d'urgence', explique Airbus.





