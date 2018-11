Airbus : livraison du 1er A350-900 à China Eastern

29/11/2018 | 16:18

China Eastern Airlines a réceptionné son premier A350-900 à Toulouse. La compagnie exploite maintenant une flotte de 356 Aibrus, dont 306 de la famille A320 et 50 de la famille A330 (chiffres à la fin du mois d'octobre 2018).



China Eastern est le plus grand exploitant d'Airbus en Asie et le deuxième au monde.



Les A350-900 de China Eastern sont équipés de 288 sièges répartis sur quatre classes: quatre premiers, 36 professionnels, 32 économiques et 216 économiques. La compagnie aérienne exploitera le nouvel avion sur ses liaisons intérieures, puis pour des vols vers des destinations internationales.



A la fin du mois d'octobre 2018, Airbus avait enregistré un total de 890 commandes fermes d'A350 XWB émanant de 47 clients dans le monde entier, ce qui en faisait l'un des avions gros-porteurs les plus titrés de tous les temps.



