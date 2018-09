Airbus : livraison du 1er avion ULR A350-900 à SIA

24/09/2018 | 08:49

Airbus annonce la livraison du premier avion Ultra Long Range (ULR) A350-900 à son client Singapore Airlines (SIA). Cette avion a une autonomie pouvant atteindre 9 700 milles marins, ou plus de 20 heures sans escale. Au total, SIA a commandé sept appareils A350-900 ULR, configurés en deux classes, avec 67 sièges en classe affaires et 94 sièges en classe économique supérieure.



SIA commencera à exploiter l'A350-900 ULR le 11 octobre, date à laquelle elle lancera des services sans escale entre Singapour et New York. Avec un temps de vol moyen de 18 heures et 45 minutes, ce seront les vols commerciaux les plus longs du monde. Après New York, l'appareil entrera en service sur deux autres routes transpacifiques non-stop, à destination de Los Angeles et de San Francisco.



'L'A350-900ULR apportera plus de commodité et de confort à nos clients et nous permettra d'exploiter des vols à très longue portée. Cela nous aidera à renforcer la compétitivité de notre réseau et à développer davantage le hub de Singapour. ' a déclaré le PDG de la compagnie aérienne, M. Goh Choon Phong.



' La livraison d'aujourd'hui est une étape importante pour Airbus et Singapore Airlines, car ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre dans le domaine du transport aérien non-stop', a déclaré Tom Enders, directeur général d'Airbus.



