14/11/2018 | 11:10

Airbus annonce ce jour que la compagnie aérienne Arkia Israeli Airlines, basée à Tel Aviv, a pris livraison de son premier A321LR.



Il s'agit de la première livraison de cet appareil décrit par Airbus comme étant 'le plus flexible et le plus performant avion monocouloir au monde'. Celui livré à Arkia Israeli Airlines sera configuré avec 220 sièges et une seule classe.





