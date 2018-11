Airbus : livre à Flynas son premier A320neo

13/11/2018 | 09:58

Airbus annonce que Flynas, première compagnie low-cost d'Arabie Saoudite, a pris livraison du premier de ses 80 appareils de la famille A320neo, dans le cadre de l'accord signé en janvier 2017 qui prévoit des livraisons s'échelonnant de 2018 à 2026.



Flynas est le premier opérateur saoudien à acquérir l'A320neo. Cet appareil, équipé des moteurs LEAP-1A de CFM, accompagnera ses projets d'expansion tout en offrant une plus grande efficience opérationnelle et un confort accru pour les passagers.



L'Arabie Saoudite constitue le principal marché intérieur de l'aviation du Moyen-Orient. L'année dernière, Flynas a transporté plus de 6,4 millions de passagers et plus de trois millions de passagers au cours du premier semestre 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.