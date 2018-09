Airbus : livre à Qingdao le premier des cent H135

28/09/2018 | 11:53

Airbus Helicopters a livré un H135 à la Commission de Santé de Qingdao, dans la province de Shandong, à l'est de la Chine. Cet hélicoptère est le premier de cent appareils de ce type qui seront livrés dans le pays.



Ce bimoteur léger permettra de mener à bien des missions sanitaires à Qingdao, et ses alentours.



' Cette livraison, qui constitue le premier de nombreux jalons à venir, souligne notre engagement au service du marché chinois avec des H135 assemblés à Qingdao ', a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.



Plus de 1 270 hélicoptères de la famille H135 sont aujourd'hui en service dans le monde, avec près de 5 millions d'heures de vol au compteur.



