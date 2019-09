Airbus : livre le 1 000e hélicoptère de la famille Super Puma

06/09/2019 | 11:57

Airbus Helicopters célèbre la livraison du 1 000e hélicoptère de la famille Super Puma. Il s'agit d'un H215 assemblé à Marignane qui a été remis à la police fédérale allemande (Bundespolizei).



Il sera utilisé par la centrale des urgences maritimes (Havariekommando) qui intervient au large des côtes allemandes.



Cet appareil est le dernier d'une commande de quatre H215 passée par la police fédérale allemande. La flotte de Super Puma de la police allemande, qui compte aujourd'hui parmi les plus grands opérateurs d'hélicoptères Super Puma dans le monde, passe ainsi à 23 exemplaires, dont 19 AS332 L1.



Le Super Puma est exploité actuellement par près de 100 clients dans 59 pays du monde entier.



' La famille d'hélicoptères civils et militaires Super Puma a toujours brillé par sa capacité à satisfaire les exigences de clients très divers, qu'il s'agisse de lutter contre les incendies, d'installer des lignes électriques, de transporter des troupes ou de sauver des vies dans des environnements extrêmes ', a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.



