Airbus : livre le 1er A330-900 à TAP Air Portugal

26/11/2018 | 15:26

TAP Air Portugal a réceptionné le premier A330neo gros-porteurs de nouvelle génération d'Airbus. La compagnie portugaise recevra 20 A330-900 supplémentaires dans les années à venir.



Le premier A330-900 de TAP Air Portugal est loué à Avolon. Il dispose de 298 sièges dans une configuration en trois classes avec 34 sièges en classe affaires, 96 sièges en classe économique plus et 168 sièges en classe économique. L'avion sera déployé entre le Portugal, les Amériques et l'Afrique.



' Son économie et son efficacité imbattables vont faire progresser notre entreprise ', a déclaré Antonoaldo Neves, PDG de TAP Air Portugal. ' Cet avion sera le premier à être équipé de la nouvelle cabine Airspace, un nouveau concept conçu pour répondre à l'ambition de TAP d'offrir le meilleur produit du secteur à ses passagers ', at-il ajouté.



' Grâce à des innovations continues, l'A330neo, notre tout dernier avion gros-porteur, offrira une valeur et une efficacité maximales à nos clients et un confort supérieur à leurs passagers ' a déclaré Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft.



Aujourd'hui, TAP Air Portugal exploite une flotte Airbus de 72 appareils (18 A330, 4 A340 et 50 appareils de la famille A320).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.