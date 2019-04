Airbus : livre le 1er hélicoptère H215 à SGGAC en Chine

23/04/2019 | 15:09

La SGGAC (State Grid General Aviation Company) a pris livraison de son premier hélicoptère bimoteur Airbus H215.



Le H215 rejoindra la flotte de la société qui est déjà composée de 15 hélicoptères Airbus, comprenant des H125, un H120 et un H225.



Filiale de la State Grid Corporation of China (SGCC), la plus grande entreprise de services publics au monde, SGGAC effectue des travaux de construction et de maintenance aériennes le long du réseau chinois de lignes électriques à haute et très haute tension.



Cet ajout permettra à SGGAC de réaliser de nouvelles missions telles que la réparation de câbles, la pose de câbles, le transport de marchandises et la construction de pylônes de lignes électriques dans des zones difficiles d'accès.



