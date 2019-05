Airbus : livre le premier A330 -900 à Delta Air Lines

24/05/2019 | 10:21

Airbus annonce la livraison du premier A330 -900 à Delta Air Lines. La compagnie a commandé 35 A330neos.



' L'A330-900 offrira à Delta un avion long-courrier de grande capacité offrant des coûts d'exploitation extrêmement bas ' indique le groupe. ' L'A330neo offre un niveau d'efficacité sans précédent - avec 25 pour cent la consommation de carburant inférieure par siège par rapport aux concurrents de la génération précédente '.



Delta compte 13 A350-900 et 12 autres en commande. Delta exploite plus de 265 avions Airbus, y compris les A321 et A220, et le carnet de commandes de la compagnie aérienne avec Airbus dépasse les 270, dont 100 A321neos.



Dans un premier temps, Delta basera ses A330-900 à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, où il exploitera les avions sur des vols à destination de Shanghai, Séoul et Tokyo Narita.



