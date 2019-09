Airbus : livre le premier de ses 12 A220-300 à Egyptair

06/09/2019 | 12:33

Airbus a livré le premier de ses 12 A220-300 en commande à Egyptair.



La compagnie devient ainsi le premier opérateur de l'A220 basé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et le sixième opérateur mondial. Egyptair va exploiter l'appareil sur des lignes en provenance et à destination de son principal port d'attache égyptien au Caire, au cours des prochains jours.



Le nouvel A220-300 d'Egyptair est aménagé en configuration bi-classe dotée de 140 sièges, dont 15 sièges en classe Premium Economy et 125 sièges en classe économique.



Egyptair exploite actuellement une flotte de 15 appareils Airbus, et compte également 15 avions A320neo et 11 avions A220 en commande qui seront livrés au cours des prochaines années.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.