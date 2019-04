Airbus : livre son premier A330-900 à Air Mauritius

18/04/2019 | 10:53

Airbus annonce qu'Air Mauritius a réceptionné son premier A330-900, exploité dans le cadre d'un contrat de leasing auprès d'ALC.



La compagnie nationale de la République de Maurice est le premier opérateur de l'A330neo basé dans l'hémisphère sud et la première compagnie au monde à exploiter à la fois l'A330neo et l'A350 XWB.



Cet avion sera équipé d'une cabine présentant une configuration biclasse dotée de 28 sièges en classe affaires et 260 sièges en classe économique.



La compagnie déploiera cet appareil sur des lignes reliant Maurice à l'Europe (principalement Londres et Genève), ainsi que sur des liaisons vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est et des destinations régionales, notamment Johannesburg, Antananarivo et l'île de la Réunion.



' Les deux A330neo qui rejoignent notre flotte nous offriront davantage de flexibilité et d'efficacité opérationnelle tout en soutenant notre stratégie de réseau ”, a déclaré Somas Appavou, CEO d'Air Mauritius.



Air Mauritius exploite actuellement 9 avions Airbus (deux A350-900, trois A340-300, deux A330-200 et deux A319) sur ses services régionaux et long-courriers.



