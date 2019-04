Airbus nomme Julie Kitcher "EVP Communications and Corporate Affairs"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique Airbus a annoncé jeudi avoir nommé Julie Kitcher "Executive Vice-President Communications and Corporate Affairs", avec effet immédiat.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-A cette fonction, elle siégera au comité exécutif d'Airbus, sera chargée de toutes les activités de communication interne et externe et sera directement rattachée à Guillaume Faury, CEO ("Chief Executive Officer") d'Airbus.

-Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera et coordonnera la transformation d'Airbus et dirigera les départements "Audit, Performance Management, Responsibility & Sustainability et Environmental Affairs".

-Elle sera en outre directrice du cabinet ("Chief of Staff") du CEO.

-Depuis mai 2015, Julie Kitcher était "Head of Investor Relations and Financial Communication" d'Airbus.

-En tant que "Head of Communications", Julie Kitcher succède à Rainer Ohler, qui quitte Airbus après 24 années au sein de l'entreprise, dont 13 années passées avec succès à la Direction de la communication.

