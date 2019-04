Airbus : nouveau Executive Vice-President Space Systems

23/04/2019 | 14:49

Airbus SE annonce la nomination de Jean-Marc Nasr au poste de Executive Vice-President Space Systems au sein de la Division Airbus Defence and Space. Il prendra ses fonctions au 1er juin 2019.



Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Jean-Marc Nasr siègera également au Comité exécutif d'Airbus Defence and Space et sera directement rattaché à Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.



' Jean-Marc Nasr est l'un des dirigeants les plus expérimentés de la Division. Il possède une vaste expertise industrielle, acquise au cours de ses nombreuses années au sein de l'entreprise, et je suis convaincu qu'il saura faire passer notre branche spatiale à la vitesse supérieure ', a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.



Jean-Marc Nasr est actuellement directeur de la région Asie-Pacifique pour Airbus et Airbus Defence and Space.



