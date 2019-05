Airbus : nouveau nom de la Société en commandite Airbus Canada

31/05/2019 | 15:08

Le nouveau nom de la Société en commandite Airbus Canada sera effectif à compter du 1er juin



' Le changement du nom Société en commandite Avions C Series (SEC C Series) reflétera la participation majoritaire d'Airbus dans le programme A220 ' indique le groupe.



L'organisation adoptera le logo d'Airbus comme l'unique symbole de son identité visuelle.



' Les logos d'Airbus et de Bombardier continueront de figurer côte à côte sur la façade de l'usine d'assemblage située à Mirabel, reflétant ainsi les activités de production de ce site comprenant l'assemblage des familles d'avions Airbus A220 et Bombardier CRJ ' rajoute le groupe.



