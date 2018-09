Airbus : nouveau record pour le projet Perlan Mission II

03/09/2018 | 16:05

Airbus annonce ce jour que le projet Perlan Mission II, la première initiative mondiale visant le pilotage d'un avion sans moteur à la limite de l'espace, a atteint une altitude plus de 76.000 pieds, un 'nouveau record du monde', hier à El Calafate, en Argentine.



Le précédent record, déjà oeuvre de ce projet, datait de la semaine dernière (62.000 pieds).



Le planeur Perlan 2 est pressurisé et conçu pour voler jusqu'à 90.000 pieds. Il est en mesure de franchir la limite Armstrong, c'est-à-dire le point de l'atmosphère au-dessus duquel le sang d'un être humain non protégé bouillirait si l'avion perdait en pression.



'En explorant une partie sous-explorée de l'atmosphère, Perlan nous enseigne comment voler efficacement à haute altitude, la détection des sources naturelles de portance et l'évitement des turbulences', rappelle Tom Enders, CEO d'Airbus.





