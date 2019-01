Airbus : premier ACJ320neo livré à Acropolis Aviation

17/01/2019 | 10:07

Airbus indique que le premier ACJ320neo a été réceptionné par Acropolis Aviation au Royaume-Uni, appareil équipé de moteurs de nouvelle génération et de 'Sharklets', dont l'aménagement cabine sera ensuite effectué par AMAC à Bâle en Suisse.



'La livraison du premier ACJ320neo constitue le dernier jalon du déploiement d'une famille ACJ entièrement nouvelle, qui offre un meilleur niveau de confort, une autonomie accrue et une forte valeur ajoutée', déclare Benoit Defforge, président d'ACJ.



La famille ACJ comprend une gamme complète de gros-porteurs VIP pouvant transporter encore davantage de passagers sur des vols sans escale dans le monde entier, notamment les nouveaux ACJ330neo et ACJ350 XWB. Plus de 190 ACJ sont en service dans le monde entier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.