Airbus : premier vol avec succès pour l'ACJ320neo

19/11/2018 | 10:42

Le premier ACJ320neo a effectué avec succès un premier vol de deux heures et quarante minutes au départ d'Hambourg vendredi dernier.



Ces fonctionnalités sont testées avant la livraison de l'avion à Acropolis Aviation dans les mois à venir. L'avion passera ensuite à l'équipement de la cabine par AMAC à Bâle, en Suisse, et sera repeint aux couleurs du client.



' Le premier vol de l'ACJ320neo marque le début d'une nouvelle ère pour les avions d'affaires Airbus, offrant une amélioration de la portée qui permet de voyager sans escale entre plus de villes, dans ce qui est largement reconnu comme la meilleure cabine de tous les avions d'affaires', a déclaré le président de l'ACJ, Benoit Defforge.



