Airbus : présente l'A220-300 en tournée mondiale

05/11/2018 | 16:46

Airbus va présenter son nouvel avion airBaltic A220-300 dans cinq villes de quatre pays dans le cadre d'une tournée de démonstration mondiale.



La A220-300 participera pour la première fois au salon aéronautique de Zhuhai (Chine) du 5 au 8 novembre avant de s'envoler pour Chengdu le 9 novembre. L'avion poursuivra son voyage avec une escale à Koh Samui (Thaïlande) le 10 novembre avant de s'envoler pour Katmandou (Népal) le 11 novembre. Après cela, l'avion se rendra à Istanbul (Turquie) le 12 novembre avant de regagner sa base d'origine à Riga (Lettonie) le 14 novembre.



' La tournée de démonstration de l'A220 est une excellente occasion pour Airbus de présenter son nouvel avion aux compagnies aériennes et les médias ' indique le groupe.



' Les A220-300 airBaltic disposent d'une cabine pouvant accueillir 145 passagers dans le plus grand confort. La compagnie aérienne lettone exploite déjà 13 A220-300 sur un total de 50 commandes '.



