Airbus : présente l'ACJ319 au salon NBAA

Airbus Corporate Jets (ACJ) présentent un ACJ319 au salon NBAA. La famille ACJ320 présente la cabine la plus large et la plus haute des grands avions d'affaires traditionnels, tout en étant de taille similaire avec un coût de revient à peu près identique.



La famille ACJ320 comprend désormais l'ACJ319neo, avec huit passagers pouvant parcourir 12 500 km ou plus de 15 heures, et l'ACJ320neo, avec 25 passagers à 11 100 km ou plus de 13 heures.



Les livraisons de l'ACJ320neo vont commencer dans les mois à venir et celles de l'ACJ319neo l'année prochaine. Les clients sont Acropolis Aviation, Comlux et K5 Aviation.



' Ensemble, ACJ et Airbus Corporate Helicopters (ACH) sont particulièrement bien placés pour fournir des solutions combinées modernes et efficaces aux besoins des clients du monde entier en matière de transport aérien ' indique le groupe.



