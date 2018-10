Airbus : présentera le H135 aux Marines américains

19/10/2018 | 14:56

Airbus Helicopters annonce ce jour qu'il présentera son hélicoptère H135 à la base aéronavale Whiting Field de Pensacola, en Floride, entre le 22 et le 26 octobre.



'Nous sommes impatients de démontrer pourquoi cet avion est la meilleure solution pour répondre aux besoins de la Marine en matière de formation des pilotes d'hélicoptère', commente Chris Emerson, président d'Airbus Helicopters et responsable de la région Amérique du Nord.



Ainsi, les pilotes d'Airbus organiseront des vols d'orientation avec les pilotes de la marine américaine et d'autres parties prenantes, afin de démontrer les capacités du H135.





