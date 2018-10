Airbus : présentera plusieurs innovations à Euronaval

18/10/2018 | 12:48

Airbus annonce ce jeudi avoir l'intention de présenter, durant le salon Euronaval de Paris (du 23 au 26 octobre), plusieurs solutions intelligentes pour 'des océans plus sûrs'.



Parmi ces solutions, on trouvera ainsi des services de communication sécurisés, des satellites et des services associés ou encore des systèmes d'aéronefs sans pilote.



Le salon Euronaval réunit les décideurs des marines et de l'industrie navale du monde entier. Plusieurs centaines d'exposants, des conférences et des rencontres sont prévues pendant les quelques jours de cet événement référence du secteur.





