Airbus : réalise le premier vol pour l'A380 d'ANA

17/09/2018 | 16:30

Le premier A380 pour All Nippon Airways (ANA) a pris son envol aujourd'hui, effectuant un vol inaugural entre la chaîne d'assemblage final (FAL) à Toulouse et le site d'Airbus à Hambourg, en Allemagne.



L'avion est désormais en cours de préparation pour l'installation de la cabine et la réalisation de la peinture spéciale pour la compagnie aérienne.



ANA a passé une commande ferme de trois A380 en 2016, devenant ainsi le premier client du superjumbo au Japon. La première livraison est prévue début 2019. L'A380 sera exploité sur la ligne Tokyo-Honolulu.



A ce jour, Airbus a livré 229 A380, l'avion étant maintenant en service auprès de 14 compagnies aériennes dans le monde.



