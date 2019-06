Airbus reçoit une commande de 8 A330-900neo de la part de Virgin Atlantic

LE BOURGET (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur Airbus a annoncé lundi au Salon du Bourget avoir reçu une commande de huit A330-900neo de la part de la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic.

En plus de cette commande directe de huit avions auprès d'Airbus, Virgin Atlantic louera six A330-900neo auprès du loueur américain Air Lease Corporation, portant à 14 le nombre total d'avions qui renouvelleront sa flotte. En outre, Virgin Atlantic bénéficiera d'une option d'achat portant sur six appareils supplémentaires.

Le directeur général de Virgin Atlantic, Shai Weiss, a expliqué lors d'une conférence de presse s'attendre à ce que les livraisons de ses appareils aient lieu entre 2021 et 2024.

Ces appareils viendront renouveler la flotte de Virgin Altantic, en remplaçant les A330 dotés de l'ancienne génération de moteurs (A330ceo).

