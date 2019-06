Airbus repasse devant Boeing dans la course aux commandes au 3e jour du Bourget

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus et Boeing ont poursuivi leurs moissons de commandes mercredi lors du troisième jour du salon du Bourget, le groupe européen étant repassé devant son rival américain grâce à plusieurs contrats sur l'A321 XLR, nouvelle version de l'A321.

En comptant les commandes fermes, les lettres d'intention et les protocoles d'accord, les deux avionneurs ont reçu depuis le début du salon des engagements portant sur quelque 530 appareils, à raison d'environ 270 avions pour Airbus et 260 pour Boeing.

Airbus a continué d'engranger les commandes grâce à l'A321 XLR, la nouvelle version du monocouloir A321, capable d'effectuer de nombreux vols long-courrier, comme des liaisons entre le Japon et l'Australie.

Lorsqu'un avionneur dévoile un nouvel appareil, ou la nouvelle version d'un avion, son annonce est soutenue par des clients de lancement qui témoignent leur confiance dans ses capacités en réalisant des commandes.

Mercredi, le groupe européen a reçu une commande de Qantas pour 10 A321 XLR, l'accord comprenant par ailleurs 26 conversions d'avions de la famille A320 neo en A321 XLR. Airbus a aussi signé un protocole d'accord avec la société de capital-investissement Indigo Partners pour 50 A321 XLR, à raison de 32 nouvelles commandes et 18 conversions. Atlantic Airllines a également décidé d'acquérir 50 A321 XLR, via 30 conversions de commandes existantes et 20 nouvelles commandes.

Plus de 200 avions A321 XLR vendus depuis le début du salon

Depuis le début du salon du Bourget, Airbus a vendu 206 avions A321 XLR en additionnant les commandes et les conversions. Un chiffre en ligne avec les prévisions de la banque Morgan Stanley qui tablaient sur 150 à 200 commandes et conversions de commandes. "Avec le XLR, Airbus a lancé un avion fantastique mais avec un départ (commercial, NDLR) quelque peu décevant", considère toutefois Richard Aboulafia, vice-président du cabinet Teal.

Boeing a pour sa part signé mercredi plusieurs contrats portant sur des avions cargo. Le groupe américain a notamment enregistré une commande de Qatar Airways sur 5 avions 777 freighters. L'avionneur a également signé avec l'irlandais ASL Aviation un protocole d'accord incluant 10 commandes fermes de 737-800 BCF.

Mardi, Boeing avait frappé un grand coup en annonçant une lettre d'intention de la part d'International Airlines Group (IAG), maison mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Level et Vueling, portant sur 200 avions 737 Max. Le groupe britannique a envoyé un message de confiance significatif envers cet appareil, cloué au sol depuis mars après deux crash en moins de cinq mois, alors que le calendrier de sa remise en service demeure incertain. "La commande d'IAG sur le Max restera dans les mémoires comme un moment charnière de l'Histoire", affirme Richard Aboulafia.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire