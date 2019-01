Airbus : reste bien orienté avant les comptes annuels

22/01/2019 | 17:35

Le titre reste bien orienté à la Bourse de Paris profitant de l'analyse ce matin de Credit suisse. La valeur progresse de près de 12% depuis le 1er Janvier.



Le bureau d'études a confirmé son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action en vue des comptes annuels que l'avionneur européen publiera le 14 février prochain. Fixé à 120 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse d'un peu plus de 25%.



Les analystes s'attendent à une bonne performance commerciale du groupe, qui au terme de l'exercice 2018 a livré 800 appareils civils, en ligne avec les 'guidances'. Ils ont relevé de 50 millions d'euros leur prévision de résultat d'exploitation ajusté, à 5,19 milliards d'euros, soit 4% de plus que les cinq milliards visés par le consensus.



'La division Airbus Commercial a profité de nombreuses livraisons et d'une solide performance en ce qui concerne les programmes A320 et A350', argumente une note de recherche. La marge opérationnelle devrait donc atteindre 'de très bons niveaux' et même un point haut historique au 3e trimestre, en dépit de charges qui devraient écorner celle du 4e trimestre.



En outre, 'la génération de trésorerie ne devrait pas décevoir' en raison du rattrapage des livraisons en fin d'année.



