Airbus s'allie à la RATP et Groupe ADP pour développer des taxis volants urbains

LE BOURGET (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Airbus a annoncé mardi avoir signé avec la RATP et l'exploitant aéroportuaire Groupe ADP un partenariat portant sur l'intégration d'aéronefs à usage et décollage vertical (Vertical Take-off and Landing aircraft - VTOL) dans le transport urbain. Ces appareils sont surnommés "taxis volants".

Dans le cadre de ce partenariat, le consortium mènera une étude de faisabilité sur des démonstrateurs qui devront être présentés lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"Je souhaite que ces travaux permettent de faire émerger une offre de transports urbains dans les trois dimensions", a déclaré la ministre des Transports, Elisabeth Borne, lors d'une conférence de presse.

Ces premiers cas d'études doivent constituer une étape préliminaire avant un potentiel déploiement plus important de cette offre de services de véhicules aériens autonomes.

"De très nombreux projets existent dans le monde mais très peu ont la crédibilité de celui-ci", a fait valoir Guillaume Faury, le président du comité exécutif d'Airbus. "C'est un projet ambitieux et audacieux", a-t-il assuré, insistant par ailleurs sur la nécessité de placer à la fois la sécurité et "l'acceptabilité sociale" "au centre" des travaux.

Airbus développe déjà des démonstrateurs de VTOL électrique, le Vahana et le CityAirbus.

Guillaume Faury a expliqué que l'un des enjeux pour le groupe européen était d'apprendre à maîtriser les nouvelles technologies de propulsion électriques nécessaires à la conception de ces VTOL, "avant de les déployer pour de l'avion de transport régional ou à plus longue échéance pour la mise en oeuvre d'une aviation décarbonée".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire