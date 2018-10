Airbus : s'envole de +3%, un analyste relève son objectif

12/10/2018 | 14:34

Le titre s'envole de près de +3% à la Bourse de Paris après le relèvement d'objectif d'UBS. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus et relève son objectif de cours de 124 à 130 euros, soit un potentiel de hausse évalué à 34% pour le titre du constructeur aéronautique et de défense paneuropéen.



Dans sa note de recherche intitulée 'Ten Billion Dollar Baby', l'intermédiaire financier indique remonter ses estimations de BPA pour 2021-22 de 10% par an, 'percevant une opportunité plus élevée en termes de volumes, de tarification et de coûts'.



