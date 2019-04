Airbus : sélectionne 7 équipes pour 'Fly Your Ideas' 2019

23/04/2019 | 12:31

Des experts Airbus annoncent avoir sélectionné sept équipes pour la finale du concours international 'Fly Your Ideas' de 2019. Ce concours permet aux étudiants du monde entier d'innover dans des domaines clés pour l'industrie : Électrification, Services de Données, Cyber Sécurité, Internet des Objets (IoT), Intelligence Artificielle et Réalité Mixte.



''Fly Your Ideas' offre aux étudiants l'occasion de développer des concepts exceptionnels ou novateurs pour le secteur aéronautique et spatial de demain. Les concepts sélectionnés incluent un éventail de projets précurseurs, tels qu'un fauteuil roulant intelligent ('Smart Wheelchair') pour le transport aérien ou un moulin solaire ('Solar Windmill') ' iindique le groupe.



En juin, les équipes se rendront à Toulouse pour travailler dans les centres d'innovation et R&D d'Airbus afin d'approfondir, de prototyper ou de visualiser leurs concepts au moyen d'équipements de dernière génération, avec le soutien d'Airbus.



Les étudiants soumettront leurs projets le 27 juin à des experts d'Airbus et des personnalités du secteur aéronautique et spatial et du milieu universitaire.



