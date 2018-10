Airbus : signe plusieurs accords avec 5 syndicats

17/10/2018 | 14:30

Airbus annonce la signature de plusieurs accords structurants qui procèdent à la refondation complète du dialogue social avec les 5 organisations syndicales représentatives, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO.



Les négociations se sont traduites par la conclusion de six accords relatifs à la mise en place des futurs Comités Sociaux et Économiques (CSE), la révision du volet syndical et de ses moyens ainsi que de la gestion de carrière des représentants du personnel.



' Avec cette réforme, Airbus entre dans une nouvelle ère en matière de dialogue social.' déclare Thierry Baril, Directeur Général des Ressources Humaines d'Airbus.



