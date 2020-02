Airbus : signe un accord à Singapour pour les services UAM

12/02/2020 | 11:31

Airbus et la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) ont signé un protocole d'accord (MOU) pour permettre la mobilité aérienne urbaine (UAM) à Singapour. Le protocole a été signé aujourd'hui au Singapore Airshow 2020.



La collaboration vise à concrétiser les services et plates-formes UAM dans l'environnement urbain de Singapour, dans le but d'améliorer la productivité de l'industrie et d'améliorer la connectivité régionale du pays.



Airbus et CAAS collaboreront pour définir et développer un service UAM initial avec un système d'avion sans pilote (UAS). Les parties travailleront ensemble pour réaliser le système et les services de gestion du trafic sans pilote (UTM).



' Les deux parties coopéreront pour favoriser l'acceptation du public, développer des normes et établir les cadres de sécurité nécessaires ' indique le groupe.



