Airbus : signe un contrat avec Inmarsat pour trois satellites

30/05/2019 | 10:09

Airbus a signé un contrat avec Inmarsat, le leader mondial des communications mobiles par satellite, pour la conception, la fabrication et la construction du premier de la prochaine génération de satellites géostationnaires à bande Ka, Inmarsat GX7, 8 & 9.



Les trois satellites sont les premiers à être basés sur la nouvelle gamme de produits OneSat d'Airbus, entièrement reconfigurable en orbite.



Les trois satellites de la bande Ka pourront ajuster leur couverture, leur capacité et leur fréquence. Ils fourniront dynamiquement de la puissance et de la bande passante en temps réel afin de s'adapter aux besoins d'Inmarsat en matière de connectivité haut débit HTS (haut débit) pour le marché de la mobilité.



' Les nouveaux satellites soutiendront la croissance des services de mobilité Global Xpress, en particulier pour desservir les régions de ' points chauds ' émergents à travers le monde. Les satellites GX7, 8 et 9 représenteront la prochaine évolution de la technologie HTS, intégrant de nouvelles capacités extrêmement flexibles pouvant être déployées très rapidement pour accompagner l'évolution rapide de la croissance du trafic à partir de l'année 2023. ' a déclaré Rupert Pearce, PDG d'Inmarsat.



